Vandaag eerste training op Spaanse bodem 09 januari 2019

Als laatste van alle clubs is ook Cercle Brugge gisteren goed aangekomen op Spaanse bodem. Het merendeel van de spelersgroep vloog 's morgens vanuit Antwerpen richting La Manga, waar na de middag een sessie in het krachthonk plaatsvond. De zieke Cardona bleef aan de kant. De voltallige staf reisde pas na de begrafenis van staflid Kenny Lalande vanuit Parijs naar Spanje en kwam gisteravond laat aan. Vandaag traint Cercle voor het eerst twee keer op de oefenvelden in La Manga. (TTV)