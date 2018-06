Vandaag duidelijkheid over toekomst Buffel 04 juni 2018

Thomas Buffel schept deze voormiddag op een persconferentie in Genk duidelijkheid over zijn toekomstplannen. Vorige week kreeg de 37-jarige Buffel te horen dat zijn aflopende contract bij Racing Genk niet wordt verlengd. Buffel kreeg van het Genks bestuur wel de kans om een functie in de jeugdacademie te vervullen. De verwachting is dat hij die (nog) niet opneemt omdat hij graag nog minstens een jaar wil doorgaan op het hoogste niveau. (KDZ)