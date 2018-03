Vandaag doodgewone student, vorige week ster op 10 Parijse catwalks 08 maart 2018

00u00 0

De voorbije week schitterde ze tien keer op de catwalks van de Paris Fashion Week, voor topmerken als Dior, John Galliano en Isabel Marant. Maar gisteren was het voor de Vlaamse Louise Robert (18) weer business as usual : studeren op kot in Diepenbeek. Hoewel ze her en der al in één adem genoemd wordt met topmodel Gigi Hadid, houdt Louise beide bevallige voeten op de grond. "Het ene moment ben je enorm gewild, een dag later kan je alweer passé zijn. Ik blijf heel rustig. Het belangrijkste is dat ik mijn diploma haal." Model én modelstudent, dus. (BHL)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN