Vandaag Davis Cupselectie met Goffin? 23 januari 2018

Na zijn uitschakeling op de Australian Open deed David Goffin nog vaag over zijn directe toekomstplannen, maar ons zou het verbazen mocht hij vandaag niet in de selectie zitten voor de eerste ronde van de Davis Cup tegen Hongarije op 2, 3 en 4 februari in de Country Hall van Luik. Bij afwezigheid van een geblesseerde Steve Darcis heeft kapitein Johan Van Herck immers zijn skipper nodig om voorbij de Magyaren te geraken. Ruben Bemelmans, Joris De Loore, Arthur De Greef en misschien ook wel het dubbelduo Gillé-Vliegen maken eveneens een kans om deel uit te maken van de Belgische ploeg. Sinds dit jaar mag een team uit vijf spelers bestaan, wat voor wat meer wisselmogelijkheden zorgt.

