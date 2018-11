Vandaag beslissing over Trossard 05 november 2018

De spelers van Racing Genk genoten gisteren van een schaarse vrije dag. Vandaag herneemt de groep in aanloop naar het Europa League-treffen van komende donderdag tegen Besiktas. Of Leandro Trossard dan opnieuw van de partij zal zijn, valt nog af te wachten. De Genkse aanvaller heeft de arbeid na een scheurtje in de quadriceps hervat, vandaag of ten laatste morgen moeten we weten of hij al dan niet in aanmerking komt voor een selectie tegen de Turken. (KDZ)