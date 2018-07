Vandaag Bemelmans en Wickmayer aan zet 04 juli 2018

Ruben Bemelmans (ATP 104) staat voor de helse taak om opslagmachine John Isner (ATP 10) lam te leggen. In zijn eerste ronde sloeg de 2m08 grote Amerikaan 28 aces. "Nochtans heb ik in de Davis Cup (waar Isner pas na vijf zware sets won van Joris De Loore, red.) gezien dat er mogelijkheden zijn", maakte Bemelmans zich sterk. "Ik weet dat die grote jongens tijd nodig hebben eens we in de rally zitten. Ik ga er alleszins alles aan doen om de kleine kansjes te pakken en zijn service te ontregelen. Soms eens wat bluffen of een kant kiezen bijvoorbeeld. En daarbij ook focussen op mijn eigen opslaggames."

