Vandaag alweer in actie in Franse rittenkoers

Weinig rust voor Mathieu van der Poel: vandaag staat de renner alweer aan de start van Le Circuit de Sarthe-Pays de la Loire, een vierdaagse rittenkoers in de regio van Le Mans. Omdat Corendon-Circus geen uitnodiging ontving voor Parijs-Roubaix wilde Van der Poel deze week graag een andere wedstrijd rijden, anders is de periode zonder competitie tot de Amstel Gold Race te lang. De Nederlander kennende zal het niet bij anoniem meepeddelen blijven. Misschien kan dit al een mooie 'challenge' zijn: zijn grootvader Raymond Poulidor nam in 1977 deel aan de eerste editie en werd vierde. Kan Van der Poel beter? (BA)