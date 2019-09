Exclusief voor abonnees Vandaag 10 vluchten voor Thomas Cook-passagiers 27 september 2019

Het Garantiefonds Reizen legt vandaag tien vluchten in om passagiers van het failliete Thomas Cook terug te brengen naar huis. Er worden acht vluchten vanuit Djerba, Alicante, Heraklion, Malaga, Gran Canaria, Tenerife, Hurghada en Santorini uitgevoerd door Brussels Airlines. De Turkse chartermaatschappij Tailwind verzorgt twee vluchten, vanuit Izmir en Antalya. Vanuit andere plekken in Europa werden gisteren al meer dan 16.000 Britten teruggehaald naar huis met in totaal meer dan 70 vluchten. Ook werden 150 medewerkers van Thomas Cook teruggehaald. De Britten gaan nog tot eind volgende week door met het terugvliegen van toeristen. In totaal staan er daarvoor meer dan duizend vluchten gepland.