Vanbilsen 15de Belg in Vuelta 22 augustus 2018

Kenneth Vanbilsen brengt het aantal Belgen in de Vuelta (25/8-16/9) alsnog op vijftien. De 28-jarige Limburger moet kopman Nacer Bouhanni bij Cofidis mee aan spurtzeges helpen. Vanbilsen werd pas in allerlaatste instantie aan de selectie toegevoegd, ter vervanging van de Fransman Geoffrey Soupe die zwaar ten val kwam in de Ronde van de Limousin. (JDK)