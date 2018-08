Vanavond zwaar onweer 07 augustus 2018

Goeie kans dat u intussen snakt naar een zuchtje wind en een regenbui. Maar vanavond krijgt u misschien iets meer op uw bord dan u lief is. Het KMI heeft voor het hele land code geel afgekondigd. Dat betekent: plaatselijk kans op onweer met mogelijk intense regenval, hagelbuien, blikseminslagen en felle rukwinden die voor overlast kunnen zorgen. Vóór al dat natuurgeweld losbarst, krijgen we een bijzonder hete dag met 32 graden aan zee en 37 graden in het binnenland.