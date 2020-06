Exclusief voor abonnees Vanavond tweede Coppa voor Mertens? 17 juni 2020

Coppa nummer twee op het palmares? Een triomf tegen rivaal Juventus, Cristiano Ronaldo en de trainer die van hem een killer maakte, Maurizio Sarri? Dries Mertens (33) gelooft erin. Eerst een triomf, dan het nieuwe contract. Napoli en de advocaten zijn er nog altijd niet uit over de laatste komma's - dat blijft duren. In Italië valt er te horen dat er onder meer lang discussie is geweest over de invulling van de optie op een derde jaar. Napoli wil na zijn loopbaan door met Mertens. Die houdt zijn antwoord in beraad. (KTH)