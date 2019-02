Vanavond trouwt Annelies met haar 'Hugo' 04 februari 2019

Vorige week zagen gemiddeld 1.202.433 kijkers hoe Jolien en Lenny en Joke en Stijn hun jawoord gaven in de eerste aflevering van 'Blind getrouwd'. We maakten ook al kennis met de 29-jarige leerkracht Annelies uit Kessel-Lo (foto) en de 30-jarige Antwerpse Joris, een zaakvoerder in de IT-sector. Annelies noemde haar toekomstige echtgenoot alvast 'Hugo', een verwijzing naar haar favoriete cocktail met vlierbloesem en munt. Hopelijk kan ze haar toekomstige Joris even hard smaken.

