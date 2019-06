Exclusief voor abonnees Vanavond Schotland op het schavot Na de 3-0 tegen Kazachstan 11 juni 2019

De ene scoorde z'n eerste goal ooit voor de Rode Duivels, de andere had een voet in elk van de drie doelpunten: Timothy Castagne en Dries Mertens waren twee van de uitblinkers tegen Kazachstan. De nationale ploeg moest nooit diep gaan tegen de voetbaldwerg. Vanavond zou ook Schotland vlot voor de bijl moeten gaan. Nog één keer knallen voor ze met z'n allen op vakantie kunnen vertrekken. Al wordt Eden Hazard donderdag wel nog in Madrid verwacht voor de officiële voorstelling.

