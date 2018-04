Vanavond met het mes op de keel Charleroi-Anderlecht 20.30u 06 april 2018

Puntenverlies is geen optie. Anderlecht moét vanavond winnen op Charleroi - een tegenstander van wie het dit seizoen twee keer verloor - om een goede uitgangspositie te behouden voor plek twee. Ook voor Hein Vanhaezebrouck, die door voorzitter Marc Coucke geacht wordt om paars-wit op zijn minst naar de voorrondes van de Champions League te loodsen, zijn het cruciale weken, want de uitkomst van deze play-offs wordt wellicht belangrijk met het oog op zijn persoonlijke toekomst. Mag hij wel blijven als Anderlecht pas derde of lager eindigt? De trainer haalde gisteren de schouders op: "Ik ben niet met mezelf bezig, wel met Charleroi." Voor die wedstrijd op Mambourg kan hij alvast geen beroep doen op Olivier Deschacht. De heropgeviste verdediger sukkelt met de schouder en zal pas voor de topper tegen Club fit zijn. (PJC/VDVJ)

