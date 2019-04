Exclusief voor abonnees Vanavond maken overige koppels hun beslissing bekend Na de scheiding van Jolien en Lenny 01 april 2019

'Blind getrouwd' nadert zijn einde. Vorige week maakten Jolien en Lenny al duidelijk dat ze een streep trokken onder hun huwelijk. Een verrassing was dat niet. Vanavond maken de overige koppels hun beslissing bekend. Dat Annelies en Joris niet samen zullen blijven, is echter een publiek geheim. Net zoals het nu al zeker is dat Elke en Tim hun huwelijk wél zullen voortzetten.

