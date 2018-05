Vanavond lichte regen HET WEER 02 mei 2018

De dag begint vrij zonnig en lange tijd blijf het ook droog. In de late namiddag komt er vanuit het westen bewolking opzetten, gevolgd door wat lichte regen. Dieper in het binnenland duurt het tot de avond voordat de regenwolken arriveren. Het wordt maximaal 14 graden aan zee en 17 graden in het binnenland. De wind waait matig en komt eerst uit het zuiden, later draaiend naar het westen. Vannacht trekt de afzwakkende regenband weg richting Duitsland. De opklaringen worden breder en tijdens de nacht is het meestal lichtbewolkt tot helder. In het oosten blijft het nog wel lange tijd zwaarbewolkt. Lokaal kan er mist ontstaan. Minima tussen 4 en 7 graden. De wind is overwegend zwak en komt uit het westen.

