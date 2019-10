Exclusief voor abonnees Vanavond laatste afspraak met de 'Callboys' 17 oktober 2019

De avonturen van Devon Macharis (foto), Wesley Biets, Randy Paret, Anthony Biets, en Jay en Jeremy Vleugels - die laatste twee zitten inmiddels in één of ander hiernamaals - lopen op hun einde. De dildo van Jay heeft de voorbije weken voor een tsunami aan problemen gezorgd en die komen vanavond allemaal samen in een hoogst bevreemdende finale.

