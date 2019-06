Exclusief voor abonnees Vanavond het beste uit 'Liefde voor muziek' 03 juni 2019

00u00 0

'Liefde voor muziek' zit er alweer op. Vanavond blikt VTM met een 'best of'-aflevering nog één keer terug op het muzikale avontuur van Ilse DeLange, Kommil Foo, Bart Kaëll, Laura Tesoro, Jan Leyers, Milow en Stef Kamil Carlens. De mooiste momenten, meest memorabele quotes en grootste muzikale hoogtepunten uit de voorbije weken worden nog één keer in de spotlight gezet. De deelnemende artiesten tonen daarnaast hoe de covers tot stand kwamen en geven een exclusieve inkijk in de repetities die aan hun muzikale reis voorafgingen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis