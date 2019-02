Vanavond grootste supermaan van het jaar 19 februari 2019

Wie de grootste en felste volle maan van 2019 wil zien, kijkt vanavond best uit het raam. Dan is net als vorige maand een supermaan te zien, wat betekent dat de maan 5% groter lijkt dan normaal en het maanlicht 11% feller schijnt. Dat komt omdat de afstand tussen maan en aarde kleiner is dan gebruikelijk. Het hemellichaam maakt een elliptische baan om de aarde, met gemiddeld een afstand van 384.000 kilometer tussen maan en aarde. Bij een supermaan is dat 357.000 kilometer.

