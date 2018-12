Vanavond All Star Gala in Kortrijk 27 december 2018

Daags na de kerstspeeldag verzamelt het Belgische basketbal vanavond (vanaf 18.15u) in Kortrijk voor de tweede editie van het All Star Gala. Vorig jaar werd de debuuteditie fel gesmaakt door sporthal Lange Munte. Het All Star Gala brengt de traditionele onderdelen: de All Star Game met 'Team Belgium' tegen 'Team World' (start om 20 uur), met vooraf en tussenin een driepunt- en dunkcontest en een 'Skills Challenge', een behendigheidsproef. (RBE) Team Belgium: Lasisi, Kesteloot, Mwema en Desiron (Oost.), Akyazili, Bako en Vanwijn (A. Giants), Hervelle en Libert (Charl.), Loubry (Bruss.), Casero (Aalst.), Lasisi (Berg.). Coach: Moors.

