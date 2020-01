Exclusief voor abonnees Vanasch kiest voor Duits avontuur 07 januari 2020

Hockey

Vincent Vanasch (32), de beste hockeykeeper ter wereld, gaat volgend seizoen - en dus na de Olympische Spelen - bij Rot-Weiss Köln aan de slag. Hij tekende een contract voor vier jaar bij de Duitse topclub, maar blijft wel in Brussel wonen. Het is de tweede keer dat Vanasch de Waterloo Ducks verlaat. In 2014 deed hij dat door

