Vanasch Beste hockeykeeper ter wereld reikt trofee uit 17 januari 2019

Grote doelmannen onder mekaar: Lovre Kalinic kreeg zijn trofee als 'Doelman van het Jaar' gisteravond uit handen van niemand minder dan Vincent Vanasch, die op het WK hockey furore maakte met de Red Lions. De 31-jarige Vanasch speelde een geweldig WK en deed zijn bijnaam 'The Wall' alle eer aan in de finale tegen Nederland, waarin hij een beslissende rol speelde bij de shoot-outs. Vanasch werd toen uitgeroepen tot man van de finale en is intussen de beste hockeykeeper ter wereld. Lovre Kalinic genoot er duidelijk van dat hij de trofee uit handen van Vanasch mocht ontvangen. (RN)

