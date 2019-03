Vanaken "Wou eigenlijk nog voor hattrick gaan" 4 goals 3 doelpuntenmakers 11 maart 2019

Het stormweer deerde hem niet. Hans Vanaken raasde zelf als een tornado over Eupen, met twee goals en een assist. "Ik hou een fantastisch gevoel over aan deze partij", vertelde de Gouden Schoen met een brede glimlach. "We waren meteen dominant, pakten de match in handen en konden snel scoren. Bij de rust was het al gespeeld. De cijfers van Vanaken worden ondertussen alsmaar indrukwekkender: elf doelpunten en dertien beslissende passes - zijn 'double double' is na gisteren een feit. "Dat ik nu Schrijvers en Wesley voorbij ben gestoken als clubtopschutter? (lacht) Daar had ik zelfs niet aan gedacht. Kijk, bij ons scoort iedereen, dat is veel belangrijker." Al had Vanaken gisteren er wel graag nog een derde bij gedaan. "Want een hattrick is me tot dusver nooit gelukt. Dus daar wou ik nog voor gaan. Het scheelde niet zo veel bij die vrijschop." In de play-offs dan maar. Als de draaischijf van Club deze bloedvorm vasthoudt, mogen ze in Jan Breydel beginnen te dromen van een zestiende landstitel. "We wisten dat Genk geen punten zou laten liggen tegen Lokeren", aldus Vanaken. "De kloof blijft nu zes punten - voor ons is dat best oké." (VDVJ)

