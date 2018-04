Vanaken: "We verdienden meer" 09 april 2018

Met het spelniveau van de Bruggelingen kon Hans Vanaken wel leven - "Daar moeten we ons aan optrekken -, met het uiteindelijke resultaat in Gent uiteraard iets minder. "Het verhaal van de dag: de bal wou er niet in", vertelde Vanaken voor de camera van Play Sports. De middenvelder kwam zelf dicht bij een doelpunt - na een geweldige slalom. "Maar Kalinic pakt de bal... Zo hebben we nog kansen gehad, de grootste waren voor ons, niet voor AA Gent. Als je de match in zijn geheel bekijkt, verdienden we zeker meer." Met de Brugse nederlaag komt er wel wat meer spanning op de match in en tegen Anderlecht. "Als we vandaag niet hadden verloren, was het anders geweest. Maar we moeten met vertrouwen naar Anderlecht trekken."

