vanaken twaalfde belg die 2 keer scoort in cl-match 07 november 2018

Twee keer scoren in een CL-wedstrijd: Vanaken is de twaalfde Belg die dat flikt. Eden Hazard is de enige die het al tweemaal deed. Vanaken en Wesley zijn bovendien Clubspelers nummer 4 en 5 met twee goals in dezelfde CL-campagne. Gingen hen vooraf: Rune Lange ('03-'04), Javier Portillo ('05-'06) en Bosko Balaban ('05-'06).