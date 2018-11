Vanaken "Offday zoals bij Rode Duivels" 24 november 2018

Acht tegengoals in twee matchen, het is Hans Vanaken nog niet vaak overkomen. Na de 5-2-zeperd in Zwitserland kwam voor hem ook de thuisnederlaag tegen Zulte Waregem als een totale verrassing. "Net zoals bij de Rode Duivels was dit een totale offday. Het lag niet aan ons geloof, we waren gewoon niet goed genoeg. We missen veel flankspelers, maar dat mag geen excuus zijn. Het zijn zo van die dagen: de bal wou niet goed vallen en na die vroege achterstand werd het heel lastig." Offday of niet, Club kijkt aan tegen een 6 op 21: "Dat is niet leuk, maar misschien ook niet juist. Op Genk bijvoorbeeld hebben we het wél goed gedaan, maar dan is het raar dat het thuis tegen Zulte Waregem of Waasland-Beveren zo stroef loopt. Morgen zal dit nog even pijn doen, maar dan moeten de kopjes richting woensdag. In Dortmund willen we opnieuw tonen waar Club Brugge voor staat." (TTV)

