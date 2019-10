Exclusief voor abonnees Vanaken klaagt niet 09 oktober 2019

49 minuten verspreid over 2 caps. Dat is tot dusver het bestaan van Hans Vanaken als Rode Duivel. Zit er de komende interlands wat meer in voor de draaischijf van Club? "Moeilijk te zeggen", geeft Vanaken zelf aan. "Ik doe mijn best om bij Club op te vallen bij de bondscoach, maar deze groep heeft enorme kwaliteiten. De concurrentie is enorm. Ik ben al heel blij dat ik deel uitmaak van deze generatie met een aantal van de beste spelers ter wereld."

