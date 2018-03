Vanaken: "Je kan daar niet op trainen" 05 maart 2018

00u00 0

Opnieuw had Vanaken zijn aantal assists kunnen opdrijven, maar in de zone van de waarheid lieten heel wat ploegmaats het afweten, de miserabele misser van Wesley alleen voor doel was nog het grootste voorbeeld. "We tikten ze weg, maar misten ongelooflijk veel kansen", liet hij zijn frustratie de vrije loop. "En geen gewone kansen, hé. Echt goede open kansen alleen voor de keeper. Die moeten binnen. Simpel. We missen al een paar weken de efficiëntie. Misschien is het gewoon de periode waarin we zaten, winnen lukte ook al niet veel. Nu moeten we blij zijn met de zege, maar het kon makkelijk 6-1 zijn. Het had ook goed geweest als bijvoorbeeld Wesley eens had kunnen scoren voor het vertrouwen. Of je daarop kan trainen? Naar mijn gevoel niet. Voor Nieuwjaar ging alles erin. Kregen we toen drie kansen, scoorden we drie keer. Nu is dat veel minder. We moeten gewoon het vertrouwen terugvinden. Misschien ons meer focussen en het op instinct doen en dan komt het wel goed."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Wesley

sport

sportdiscipline

voetbal

Vanaken