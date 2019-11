Exclusief voor abonnees Vanaken: "Incident met Diagne? Geen commentaar" 12 november 2019

"Geen commentaar." Spreken wou hij, maar niet over het penalty-incident met Mbaye Diagne in Parijs. Kon, wou, of mocht Hans Vanaken er niet op terugblikken? "Alle drie", grijnsde de spelmaker, die zich samen met Club frustreerde over de manier waarop Antwerp na de rust de wedstrijd naar zich toetrok: "Veel show, veel bluf, veel duwen en vechten. Ik weet niet wat de bedoeling is. Met voetbal heeft het weinig te zien." Club liep tegen een eerste competitienederlaag aan. "Zeker geen reden tot paniek. We hebben niet tegen een betere ploeg gespeeld, geen zorgen dus." (TTV)

