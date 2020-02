Exclusief voor abonnees Vanaken in het gips, maar fit voor halve finale 04 februari 2020

De pijnscheuten logen er niet om. Hans Vanaken liep zondag "een paar barstjes in de hand" op, toen hij voor rust Buta ten val bracht en zich zo ongelukkig zelf blesseerde. De linkerhand van de middenvelder werd diezelfde avond nog in het gips gestoken. Toch komt de halve finale tegen Zulte Waregem niet in het gedrang, laat Club weten. Vanaken zal in principe gewoon aan de aftrap verschijnen, met een beschermende brace of ingetapet. Nog dit: Okereke - zo goed als hersteld van zijn dijblessure - is ziekjes. (NP)

