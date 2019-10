Exclusief voor abonnees Vanaken grijpt zijn kans Analyse | Degryse 11 oktober 2019

"Ik zou willen beginnen met de sterke prestatie van Hans Vakaken te benadrukken. Hij heeft vanaf het begin zijn kans met beide handen gegrepen. Alsof hij al jaren meedraait in deze ploeg. Hij leed bijna geen enkele keer balverlies, sprong zorgvuldig om met de bal en speelde altijd op de juiste snelheid in. Vooral op die linkerflank met Hazard en Chadli werkte dat prima. Eén puntje van kritiek, hij had zijn goaltje moeten meepikken. Maar dit was de bevestiging van zijn goede vorm bij Club Brugge en je ziet dat hij vlot meedraait op het niveau van de Rode Duivels. Hij heeft zeker goede punten gescoord bij Roberto Martínez. Dit zal de bondscoach vertrouwen geven voor de toekomst. Hij weet nu dat Hans Vanaken geen verzwakking hoeft te zijn om eventuele afwezigheden op het middenveld op te vangen. Ook de technische bagage en de goede voetjes van Verschaeren vielen mij op, naar het voorbeeld van Eden Hazard. Hij dwong een strafschop af en zette hem zelf om. Het vertrouwen van de bondscoach in hem is groot en hij is op weg om de nieuwe chouchou van de Rode Duivels te worden."

