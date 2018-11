Vanaken en Horvath in CL-team 09 november 2018

00u00 0

Club Brugge heeft na de 0-4- overwinning in AS Monaco twee spelers in de Ploeg van de Week in de Champions League. De Amerikaanse doelman Ethan Horvath en spelmaker Hans Vanaken maken deel uit van een team dat verder bestaat uit Filipe Luis (Atlético), Manolas (Roma), Bernat (PSG), Mahrez (Manchester City), Kroos (Real Madrid), Soler (Valencia), Benzema (Real Madrid), Lewandowski (Bayern München) en Jesus (Manchester City). (RN/TTV)