Club Brugge wenste zijn fans op een originele manier een zalige kerst. Op kerstavond lanceerde het een video waarin onder meer Vossen, Vanaken, Vormer, Dennis en Denswil, getooid in de nieuwe kerstpulls van blauw-zwart, kerstliedjes ten berde brengen. Of toch doen alsof. Van 'Last Christmas' tot 'Stille Nacht'... Jordi Vanlerberghe, niet onverdienstelijk pianist, begeleidt hen gepast. (TTV)

