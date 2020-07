Exclusief voor abonnees Vanaken deelt de lakens uit CLUB BRUGGE - OH LEUVEN 4-1 06 juli 2020

Eerste vriendschappelijke wedstrijd voor het quasi ongewijzigde Club Brugge, dat op de generale repetitie tegen Lille na alle oefenmatchen achter gesloten deuren in het Belfius Basecamp afwerkt. Veel verrassingen waren er niet voor de fans, die de match tegen OH Leuven via livestream konden volgen. Wel zagen ze winter- transfer Youssouph Badji voor het eerst bij het A-elftal aan het werk. De 18-jarige Senegalees ontgoochelde niet en pikte zelfs een doelpuntje mee. Hij liet voorin een betere indruk dan Rezaei, terug van weggeweest, en Krmencik. In de eerste van twee keer zestig minuten deelde Hans Vanaken als vanouds de lakens uit - de spelmaker scoorde twee keer. Met Mata, Dennis, Balanta en Van der Brempt ontbraken vier jongens uit voorzorg. Rits was er om een andere reden niet bij - hij stapte zaterdagavond in het huwelijksbootje met zijn vrouw Lynn in Sint-Katelijne-Waver. Later deze week oefent Club tegen Beerschot (woensdag, 17u) en KV Mechelen (zaterdag, 18u). (HML/TTV)

