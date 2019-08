Exclusief voor abonnees Vanaken beukt poort naar Champions League open 29 augustus 2019

00u00 0

Bloed, zweet en tranen heeft de Champions League-kwalificatie Club Brugge gekost. Architect van dienst was gisteravond Hans Vanaken, die volgens onze chef voetbal één van de beste wedstrijden uit zijn carrière speelde - bekroond met de 1-0. LASK kwam nog langszij, maar na de zoveelste counter zette Dennis de puntjes op de i. Gerechtigheid is geschied. België heeft dit jaar twee vertegenwoordigers in het kampioenenbal.

