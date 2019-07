Exclusief voor abonnees Vanaken beslist oefenduel, Denswil neemt afscheid 04 juli 2019

Club Brugge heeft zijn eerste oefenpot op stage in Garderen gewonnen. Hans Vanaken besliste de evenwichtige wedstrijd in de slotfase vanop de stip. Clement liet elf spelers één uur ritme opdoen. Zij zullen zaterdag tegen AZ Alkmaar, net als hun teamgenoten vandaag, slechts dertig minuten spelen. Bij Club ontbraken Mitrovic, Fadiga, Dennis en Vlietinck. Zij sloten pas de voorbije dagen aan bij de groep of trainen nog steeds individueel (Dennis).

