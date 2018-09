Vanaf vandaag nieuwe erfregels: wat is nu concrete impact van nieuwe regels? MICHAËL VAN DROOGENBROECK MAAKT DE REKENING Michaël Van Droogenbroeck

01 september 2018

00u00 0 De Krant Vanaf vandaag verandert het erfrecht. Het zijn belangrijke wijzigingen aan wetten die niet meer waren aangepast aan de samenlevingsvormen van deze tijd. De nieuwe regels gelden voor alle overlijdens vanaf nu, maar ook voor alle testamenten die zijn opgesteld. Maar wat is nu de concrete impact van die nieuwe regels?

Meer keuzevrijheid

Vanaf vandaag kan u vrijer kiezen naar wie uw erfenis gaat. Uw kinderen blijven weliswaar de bevoorrechte erfgenamen en hebben bijgevolg altijd recht op een deel van uw erfenis. Concreet is dat minstens de helft van de erfenis, ongeacht het aantal kinderen. En dat is meteen de belangrijkste wijziging: tot gisteren was dat vrij gedeelte - het 'beschikbare' deel - afhankelijk van het aantal kinderen. Wie twee kinderen had, kon maar over een derde vrij beslissen; wie drie kinderen had over een vierde. Dat verandert vanaf nu: voortaan kan de andere helft van uw vermogen naar één bepaald kind gaan, of naar anderen.

