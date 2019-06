Exclusief voor abonnees Vanaf vandaag in Pairi Daiza: stulpje met zicht op beer 22 juni 2019

In dierenpark Pairi Daiza in Brugelette (Henegouwen) zal je voortaan kunnen logeren met uitzicht op de dieren. In het resort met een hotel en vakantiehuisjes zullen 250 gasten kunnen verblijven.

