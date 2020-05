Exclusief voor abonnees Vanaf september geen militairen meer op straat 18 mei 2020

De gewapende militair verdwijnt in september weer uit het straatbeeld. De politie heeft hun hulp vanaf dan niet langer nodig voor beveiligingsopdrachten. Daarmee komt na vijfenhalf jaar een einde aan operatie Vigilant Guardian. Die ging van start in januari 2015, nadat in Verviers een terreurcel opgerold werd en in Parijs een aanslag werd gepleegd op de redactie van het satirische magazine Charlie Hebdo. Sindsdien worden militairen ingezet om de politie te helpen bij patrouilles en bij de bewaking van gevoelige plaatsen. Na de terreuraanslagen van 22 maart 2016 werden tot 1.800 militairen op die manier ingezet - een aantal dat geleidelijk werd afgebouwd. Defensieminister Philippe Goffin (MR) heeft nu in de Kamer gezegd dat de militairen vanaf september niet meer nodig zijn. "Vanaf dan kan de politie de beveiliging weer op zich nemen, behalve op de nucleaire site in Vlaanderen", antwoordde hij op meerdere vragen. Volgens de krant 'De Tijd' heeft operatie Vigilant Guardian tot op vandaag al 206,3 miljoen euro gekost. (IBO)

