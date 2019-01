Vanaf play-offs virtuele lijn voor videoref 16 januari 2019

De Raad van Bestuur van de Pro League gaf gisteren groen licht voor de virtuele lijn voor de videoref (VAR). Die zal daar met ingang van de play-offs gebruik van kunnen maken om te oordelen of een speler al dan niet buitenspel staat. De Pro League sloot daarvoor een contract van twee jaar af met de Luikse firma Deltacast, met een optie voor nog eens drie jaar. Het prijskaartje is niet min: 700 euro per match. (VH)