Vanaf oktober begeleider van fietsreizen in Andalusië 24 augustus 2018

00u00 0

José De Cauwer keert in het najaar nog een tweede keer (en vaker) terug naar Spanje. Vanaf begin oktober gaat hij met Bike Fun Andalucia fietsreizen begeleiden nabij Motril. "Ik geef advies en rij zelf mee. Het gaat om groepen van 30 tot 40 liefhebbers verdeeld over drie niveaus. We vertrekken de hele week vanuit hetzelfde hotel. Ons seizoen loopt tot half mei, maar tijdens de klassiekers blijf ik in België." De voorbije acht jaar werkte De Cauwer al mee aan fietsreizen in Turkije, maar de organisatie had zin in een nieuwe (en politiek stabielere) locatie. (BA)