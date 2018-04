Vanaf nu ook zelfrijdende wagens op Belgische wegen 28 april 2018

Autoconstructeurs en technologiebedrijven mogen vanaf 1 mei testen uitvoeren met autonome wagens op Belgische wegen. Ze moeten daarvoor eerst een aanvraag indienen bij de federale minister van Mobiliteit - nu is dat François Bellot (MR). Hij, of zijn afgevaardigde, mag deze bedrijven een afwijking op de wegcode toestaan. De mogelijkheid past in Bellots ambitie om van België een van de voorlopers te maken binnen Europa wat betreft het testen van autonome voertuigen. "Met deze beslissing voegt hij de daad bij het woord", aldus zijn woordvoerster. Tot nog toe zijn er bij de FOD Mobiliteit geen aanvragen binnengekomen.