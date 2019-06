Exclusief voor abonnees Vanaf morgen in uw krant: Tour de Merckx 1969 27 juni 2019

00u00 0

Brussel maakt zich op voor Le Grand Départ. Centraal bij de start van de 106de Ronde van Frankrijk staat Eddy Merckx. Met reden, want de grootste wielrenner aller tijden won 50 jaar geleden zijn eerste Tour. Vanaf morgen geven we in onze krant tot 20 juli het woord aan Merckx en Tonny Strouken, de fotograaf die de zegetocht van De Kannibaal tussen Roubaix en Parijs in 1969 vastlegde. Dag na dag halen de twee herinneringen op aan de hand van legendarische foto's.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis