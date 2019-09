Vanaf morgen betaalt u 5 cent meer aan de pomp SWA

18 september 2019

05u00 3 De Krant De prijsstijging van de olie, na de aanslagen in Saudi-Arabië, wordt vanaf morgen doorgerekend aan de pomp. “Voor zowel benzine als diesel komt er zowat 5 cent per liter bij", zegt Jean-Benoît Schrans van de Belgische Petroleum Federatie.

Voor wie 50 liter in zijn wagen giet, wordt een tankbeurt dus 2,5 euro duurder. Een abrupte sprong, maar historisch gezien blijft de prijs wel relatief laag. Eind mei betaalde u bijvoorbeeld nog méér dan de nieuwe maximumprijzen die morgen van kracht worden. Met name voor benzine: die was toen tot 4% duurder. De dieselprijs benadert morgen wel het niveau van eind mei, maar lag in december vorig jaar nóg 3 cent hoger.

De tarieven van de huisbrandolie stijgen vandaag al. Bij een bestelling van minimaal 2.000 liter neemt de maximumprijs met 6 cent toe tot 0,7203 euro per liter. Wie zo'n groot volume bestelt, betaalt dus 120 euro méér dan voorheen. De prijsstijgingen zijn een gevolg van de drone-aanval op twee olie-installaties in Saudi-Arabië. Daarbij werd de helft van de productie in dat land lamgelegd. (SWA)