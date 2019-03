Vanaf mei kan je weer pintjes drinken in de 'Jan & Alleman' 14 maart 2019

00u00 0

Maar ze worden niet getapt door Jan Van den Bossche

Goed nieuws voor fans van 'Familie', want binnenkort kan je weer iets gaan drinken in de Jan & Alleman. 't Is te zeggen, in Het Brughuis, het café in Muizen dat in de VTM-soap dienstdoet als buitendecor voor de kroeg van Jan Van den Bossche.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN