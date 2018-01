Vanaf maart minimale dienstverlening op spoor 00u00 0

De minimale dienstverlening bij een spoorstaking zou begin maart van start moeten gaan. Dat zegt HR Rail, de juridische werkgever van het spoorpersoneel. Spoorlui moeten dan 72 uur op voorhand aangeven of ze willen staken of niet. Zo kunnen NMBS en Infrabel een reizigersaanbod uitwerken op basis van de mankracht die beschikbaar blijkt. De bonden zijn fel gekant tegen de wet die gisteren in het Staatsblad gepubliceerd werd. Volgens hen zal de maatregel leiden tot chaos. Ze zien er ook een aanslag op het stakingsrecht in en onderzoeken of ze de wet juridisch kunnen aanvechten.