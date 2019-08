Exclusief voor abonnees Vanaf maandag wordt het twee weken herfst 10 augustus 2019

Vanaf maandag wordt het een stuk kouder dan we half augustus gewend zijn, met temperaturen van hooguit 21 graden. Het wordt ook nat en winderig. Tot volgende week zondag is er zelfs elke dag kans op enkele buien. De eerste tekenen van de herfst, volgens weerman Frank Deboosere. Zijn collega David Dehenauw is ervan overtuigd dat die lagere temperaturen zullen aanhouden tot 22 à 23 augustus.