Vanaf maandag meer kinderen welkom in crèches 02 mei 2020

Als minstens één van de ouders weer buitenshuis gaat werken, kan hun kind vanaf maandag weer naar de kinderopvang. Tot nog toe was dat enkel voor kinderen van ouders met essentiële beroepen en maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Ook kinderen van alleenstaande, thuiswerkende ouders kunnen maandag in de crèche of opvang terecht. Pas vanaf 18 mei zijn ook weer kinderen welkom van ouders die beiden thuiswerken, na duidelijke afspraken met de voorziening. Medewerkers zullen in hun contacten met volwassenen wel mondmaskers moeten dragen. Toch roept minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) samen met Kind en Gezin de ouders op om hun kinderen nog altijd thuis op te vangen wanneer dat haalbaar is. Die dagen moeten niet betaald worden en ze verliezen ook geen respijtdagen.

