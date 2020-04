Exclusief voor abonnees Vanaf 4 mei rijden bussen en trams weer normaal 28 april 2020

De Lijn zal haar normale dienstregeling vanaf 4 mei overdag weer grotendeels hervatten. Het aantal passagiers was de afgelopen weken fors gedaald en er was ook personeel ziek uitgevallen, maar het bedrijf zegt opnieuw over voldoende chauffeurs te beschikken. De trams in Antwerpen hervatten hun dienstverlening wel pas op 15 mei en ook de nachtnetten en belbussen blijven voorlopig nog geschrapt. Wie vanaf 4 mei het openbaar vervoer neemt, zal verplicht een mondmasker moeten dragen. Weigert een passagier dat, dan mag de chauffeur politiebijstand vragen. De Lijn-winkels gaan open vanaf 11 mei, "na een grondige poetsbeurt".