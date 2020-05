Exclusief voor abonnees Vanaf 25 mei beperkt bezoek mogelijk in gevangenissen 18 mei 2020

Vanaf 25 mei zal opnieuw beperkt bezoek mogelijk zijn in de gevangenissen. Dat heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) gezegd in een interview met 'De Zondag'. "De richtlijnen zullen strikt zijn", aldus Geens. "Eén bezoek per gevangene per week, liefst dezelfde persoon, geen minderjarigen, en uiteraard vanop afstand." Om voldoende afstand te kunnen bewaren en zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in de gevangenis, werden de voorbije weken ook gedetineerden vrijgelaten. "Voor alle duidelijkheid: geen mensen die veroordeeld zijn voor zedendelicten en terreur", zegt Geens. "Wel mensen die aan de laatste maanden van hun straf bezig waren. Sommigen kregen strafonderbreking en moeten de straf nadien nog uitzitten." (IBO)

